Боевики минировали Пивденное и применяли ракетные комплексы, минометы и гранатометы

Недалеко от поселка Зайцево боевики обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Водяного в районе Донецка враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

А в районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрелы позиций ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Также в районе Каменки оккупанты обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного на Приазовье они били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Также отмечается, что на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате обстрелов оккупантов среди украинских защитников за прошедшие сутки нет.