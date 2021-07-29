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Боевики минировали Пивденное и применяли ракетные комплексы, минометы и гранатометы

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Украина, Четверг 29 июля 2021 08:19
Боевики минировали Пивденное и применяли ракетные комплексы, минометы и гранатометы Фото: боевики обстреляли позиции ООС 13 раз (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе совершили 13 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки, 28 июля. Они минировали территории дистанционно и обстреливали украинских защитников из ракетных комплексов, минометов и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Недалеко от поселка Зайцево боевики обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Водяного в районе Донецка враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

А в районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрелы позиций ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Также в районе Каменки оккупанты обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного на Приазовье они били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Также отмечается, что на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате обстрелов оккупантов среди украинских защитников за прошедшие сутки нет.

Напомним, что боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику для обстрелов. Там зафиксировали зенитные установки и БМП.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов на Донбассе всего за сутки были ранены 7 украинских воинов. Боевики применяли ракетные комплексы, гранатометы и артиллерию.

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