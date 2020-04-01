Боевики используют угрозу коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе, - МИД

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

За последние двое суток на Донбассе умерли двое украинских военных

Российские оккупационные силы используют глобальную угрозу распространения коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отметим, за прошлые двое суток на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военных. Еще семеро получили ранения.

"Активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации", - сообщили в МИД.

В Министерстве призвали Российскую Федерацию обеспечить прекращение огня на Донбассе, а также полный и беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины, в том числе к участку российско-украинской государственной границы.

"Этот шаг является не только необходимым условием для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и важным элементом глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН", - отметили в МИД.

Ранее с совместным заявлением выступили Германия и Франция, заявив, что пророссийские сепаратисты на Донбассе препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.