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Боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки

Донбасс, Понедельник 14 сентября 2020 07:29
Боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штабе ООС.

Неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону позиций ВСУ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

"В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие не применяли", - сообщили в штабе ООС.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали один пожар в районе населенного пункта Николаевка и две - неподалеку от Марьинки.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, 12 сентября на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины".

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели Мониторинговой миссии ОБСЕ выявили, что боевики строят новые позиции в Луганской области, что является нарушением условий перемирия. В частности, возле Калиново-Борщеватого оборудованы две траншеи.

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