Боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4

Иллюстративное фото (Facebook/Bogdan Taranin)

В результате обстрела гражданские не пострадали

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела населенного пункта Золотое-4 со стороны российско-оккупационных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщили в СЦКК, обстрел Золотого-4 произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра. Боевики с направления населенного пункта Золотое-5 вели обстрел из станкового противотанкового гранатомета.

Отмечается, что в результате обстрела была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Также была зафиксирована воронка от разрыва еще одной гранаты на автомобильной дороге.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 28 июня российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Ответ на эти действия с украинской стороны повлек потери в рядах противника. Украинские военные ликвидировали трех боевиков, и еще столько же ранили.

РБК-Украина писало, что боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке. Информация об обстрелах поступила 26 июня около 04:40 часов от местных жителей. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет.