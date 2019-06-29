Боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4

В результате обстрела гражданские не пострадали
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела населенного пункта Золотое-4 со стороны российско-оккупационных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.
Как сообщили в СЦКК, обстрел Золотого-4 произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра. Боевики с направления населенного пункта Золотое-5 вели обстрел из станкового противотанкового гранатомета.
Отмечается, что в результате обстрела была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Также была зафиксирована воронка от разрыва еще одной гранаты на автомобильной дороге.
"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 28 июня российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Ответ на эти действия с украинской стороны повлек потери в рядах противника. Украинские военные ликвидировали трех боевиков, и еще столько же ранили.
РБК-Украина писало, что боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке. Информация об обстрелах поступила 26 июня около 04:40 часов от местных жителей. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет.