ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 10:04
Боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4
Иллюстративное фото (Facebook/Bogdan Taranin)

В результате обстрела гражданские не пострадали

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела населенного пункта Золотое-4 со стороны российско-оккупационных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщили в СЦКК, обстрел Золотого-4 произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра. Боевики с направления населенного пункта Золотое-5 вели обстрел из станкового противотанкового гранатомета.

Отмечается, что в результате обстрела была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Также была зафиксирована воронка от разрыва еще одной гранаты на автомобильной дороге.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - подчеркнули в ведомстве.

Боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4

 

Напомним, 28 июня российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Ответ на эти действия с украинской стороны повлек потери в рядах противника. Украинские военные ликвидировали трех боевиков, и еще столько же ранили.

РБК-Украина писало, что боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке. Информация об обстрелах поступила 26 июня около 04:40 часов от местных жителей. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет.

Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли силы ООС Пленных украинцев с Донбасса доставили в Минск
Новости Украины ДонбассООСсводкаобстрелЗолотое
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь