Боевики из гранатометов обстреляли украинских военных вблизи Шум, потерь нет

На Донбассе от начала суток, 5 августа, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер пресс-службы Министерства обороны Максим Праута.

По его словам, боевики выпустили два снаряда из гранатомета по позициям украинских военных вблизи Шум.

"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования РФ один раз прибегли к огневой провокации, осуществив два выстрела из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. Огонь наши воины не раскрывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сообщил Праута.

Напомним, за прошлые сутки боевики трижды из гранатометов обстреляли позиции украинских военных, в результате никто не пострадал.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

Также сообщалось, что, несмотря на перемирие, Россия продолжает поставки вооружения боевикам на Донбасс.