Боевики из гранатометов обстреляли Крымское, ранен украинский военный

На Донбассе боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил вблизи Крымского, ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воина было оперативно доставлено в больничное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в ООС.

В ответ подразделения ООС применили огневые средства. Потери противника уточняются.

"Такие преступные действия оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За вчера никто из украинских военных не пострадал.

Также сообщалось, что 10 мая в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены 4 украинских военных. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил, выпустив при этом более 90 мин.