Боевики год удерживают в Луганске проукраинского студента, - правозащитники

Боевики террористической организации "ЛНР" почти год незаконно удерживают в плену проукраинского студента Сергея Русинова по обвинению в "создании проукраинской террористической группы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Восточную правозащитную группу" в Facebook.

Отмечается, что Русинов до сих пор не внесен в списки на обмен пленными. Его задержали 24 августа 2018 года в оккупированном Луганске. После чего "суд" приговорил студента к шести годам лишения свободы.

По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты.

"Призываем руководство страны потребовать у НВФ "ЛНР" и "ДНР" списки граждан Украины которые были задержаны с мая 2014 года по теперешнее время из числа жителей ОРДЛО, которые сейчас находятся в местах лишения свободы подконтрольным НВФ "ЛНР" и "ДНР", на данный момент никто не знает сколько человек находится в тюрьмах ОРДЛО подконтрольных боевикам. Мы должны бороться за каждого гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля сообщалось, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили списки для обмена.

Также сообщалось, что была достигнута договоренность о начале правовой очистки лиц, вошедших в списки для обмена.