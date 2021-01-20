Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, стреляли из гранатометов

В течение прошлых суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь в ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе.

Напомним, на Донбассе за сутки 18 января боевики один раз нарушили режим прекращения огня.