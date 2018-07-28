Боевики на Донбассе утопили танк, - разведка

По данным разведки, к потерям военной техники приводит низкий уровень подготовки противника

Боевики одного из подразделений на оккупированном Донбассе во время учений утопили танк. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

По словам Гуцуляка, на оккупированном Донбассе низкий уровень подготовки личного состава незаконных вооруженных формирований приводит к потерям вооружения и военной техники. В частности, во время проведения учений по преодолению водной преграды боевики одного из подразделений российских оккупационных войск утопили танк.

"Оккупанты пытаются скрыть этот инцидент от своих кураторов", - добавил Гуцуляк.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что на оккупированном Донбассе три подростка подорвались на заминированном кладбище, двое из них погибли на месте. Отметим, на днях сепаратистские средства массовой информации сообщали о гибели 17-летнего парня и 18-летней девушки в результате подрыва на мине в поселке Мичурина под оккупированной Горловкой Донецкой области. По данным украинской разведки, боевики используют запрещенные противопехотные мины.