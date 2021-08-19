Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб военный

На Донбассе погиб украинский военный. Ранение, не совместимое с жизнью, он получил сегодня утром после усиления обстрелов оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
За прошедшие сутки, 18 августа, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня трижды. Однако сегодня утром они усилили обстрелы украинских позиций на Донбассе.
В районе Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В район Водяного на Приазовье стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за 18 августа не было.
Однако по состоянию на сегодняшнее утро совершено еще 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Крымского обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра.
Также в районе Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Также известно, что на обстрелы боевиков наши воины отвечали взаимностью.
Напомним, что боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику. ОБСЕ заметила танки, "Грады", гаубицы и зенитные ракетные комплексы оккупантов.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе также минируют территории. В результате сами подорвались на минах.