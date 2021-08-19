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Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб военный

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе погиб украинский военный. Ранение, не совместимое с жизнью, он получил сегодня утром после усиления обстрелов оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 18 августа, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня трижды. Однако сегодня утром они усилили обстрелы украинских позиций на Донбассе.

В районе Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В район Водяного на Приазовье стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за 18 августа не было.

Однако по состоянию на сегодняшнее утро совершено еще 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Крымского обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра.

Также в районе Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Также известно, что на обстрелы боевиков наши воины отвечали взаимностью.

Напомним, что боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику. ОБСЕ заметила танки, "Грады", гаубицы и зенитные ракетные комплексы оккупантов.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе также минируют территории. В результате сами подорвались на минах.

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Донбасс