Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб военный

За прошедшие сутки, 18 августа, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня трижды. Однако сегодня утром они усилили обстрелы украинских позиций на Донбассе.

В районе Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В район Водяного на Приазовье стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за 18 августа не было.

Однако по состоянию на сегодняшнее утро совершено еще 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Крымского обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра.

Также в районе Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Также известно, что на обстрелы боевиков наши воины отвечали взаимностью.