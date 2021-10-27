Боевики на Донбассе усилили обстрелы, бьют из артиллерии: один боец погиб, один ранен

За прошедшие сутки оккупанты 13раз нарушили режим прекращения огня. При этом 6 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Возле Гранитного российские наемники четыре раза вели огонь из артиллерии 122-го калибра. Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел позиций ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

В районе Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В сторону Крымского оккупанты били из артиллерии 122-го калибра.

В направлении Травневого наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем.

Возле Зайцево велись обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских бойцов возле Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Павлополя боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате обстрелов оккупантов один боец Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще один военнослужащий получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Также сегодняшним утром, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии 122-го калибра в районе Гранитного.

Потерь за сегодняшнее утро в рядах ООС нет.