Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": применяли беспилотники и гранатометы

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил (ОСС), боевики Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Противник использовал беспилотники и автоматические гранатометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В районе Гнутово и Водяного противник применил беспилотные летальные аппараты. С них были сброшены выстрелы ВОГ-17. Возле Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Напомним, сегодня в зоне ООС на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, один из них находится в тяжелом состоянии.
Отметим, за минувшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.