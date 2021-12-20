UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": применяли беспилотники и гранатометы

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил (ОСС), боевики Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Противник использовал беспилотники и автоматические гранатометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе Гнутово и Водяного противник применил беспилотные летальные аппараты. С них были сброшены выстрелы ВОГ-17. Возле Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, сегодня в зоне ООС на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, один из них находится в тяжелом состоянии.

Отметим, за минувшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС