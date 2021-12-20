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Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": применяли беспилотники и гранатометы

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Донбасс, Понедельник 20 декабря 2021 17:31
Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": применяли беспилотники и гранатометы Фото: боевики на Донбассе три раза открыли огонь по позициям ООС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил (ОСС), боевики Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Противник использовал беспилотники и автоматические гранатометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе Гнутово и Водяного противник применил беспилотные летальные аппараты. С них были сброшены выстрелы ВОГ-17. Возле Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, сегодня в зоне ООС на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, один из них находится в тяжелом состоянии.

Отметим, за минувшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

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