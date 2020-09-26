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Боевики на Донбассе в субботу обстреляли бойцов ООС из гранатомета

Донбасс, Суббота 26 сентября 2020 13:36
Боевики на Донбассе в субботу обстреляли бойцов ООС из гранатомета
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Струк

Боевики на Донбассе по состоянию на 12:00 субботы один раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли бойцов ООС из гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил режим прекращения огня. На Луганском направлении, в утреннюю пору суток, в районе населенного пункта Новолуганское противник произвел два выстрела из автоматического станкового гранатомета", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что боевых потерь в результате обстрела нет, а украинские военные огонь не открывали.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в Минобороны.

Напомним, в течение 25 сентября на Донбассе зафиксировали два факта нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации; обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки.

Как писало РБК-Украина, за предыдущие сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину".

Кроме того, ночью 24 сентября в больнице скончался украинский военный Константин Оверко, которого ранили 20 августа.

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Новости Украины Происшествия Донбассбоевикирежим прекращения огня
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