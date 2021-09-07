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Боевики на Донбассе стреляли возле населенных пунктов Зализное и Зайцево

Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 7 сентября, российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Зализное и Зайцево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Вблизи населенного пункта Зализное российские оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет. А в направлении Зайцево осуществили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия", - говорится в сообщении.

По информации разведки, российские оккупационные войска продолжают наращивать боевые позиции и осуществлять минирование местности, включая участками территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - добавляют в сообщении.

Указано, что минирование местности приводит к потерям среди личного состава российских оккупационных войск, однако враг пытается скрыть информацию о фактах гибели.

Напомним, вчера российские оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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ДонбассЗайцево