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Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотник

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Донбасс, Пятница 30 июля 2021 17:32
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотник Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 июля, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Вражеский обстрел был зафиксирован у Водяного, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был обнаружен пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении

При этом отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, боевики девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

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