ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе стреляли в беспилотник миссии ОБСЕ

Новина українською → Донбасс, Пятница 12 марта 2021 20:04
Боевики на Донбассе стреляли в беспилотник миссии ОБСЕ Фото: беспилотник ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Обстрел произошел 10 марта, когда беспилотник выполнял запланированный полет вблизи населенного пункта Сентяновка.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника. В тот момент он пролетал примерно в 900 м на северо-восток от местоположения патруля ОБСЕ, поэтому наблюдателям пришлось посадить беспилотник и уехать оттуда.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ вблизи блокпоста пророссийских боевиков в районе Золотого-5 в пределах участка разведения сил зафиксировали 7 контейнеров неопределенного происхождения. Боевики отказываются их демонтировать.

Напомним, сегодня пророссийские боевики 11 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. Открывали огонь из гранатометов и гранатометов.

Добавим, вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал военный. Боевики стреляли вблизи Новозвановки.

Кроме того, на Донбассе нашли беспилотник ФСБ России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ОБСЕ Донбасс боевики беспилотник
NEWS
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации