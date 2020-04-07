Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации в ОРДЛО
Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения коронавируса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.
В частности, боевики изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к уголовной ответственности за разглашение информации о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы.
При этом, продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля автобусными спецрейсами в Ростовской области и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.
По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в "ДНР" зафиксировали новый случай заражения коронавирусом, заразился ребенок.
Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.