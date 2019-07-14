Боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие

На Донбассе с начала суток, 14 июля, враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил вблизи Широкино, Новотроицкого, Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Крымского, Зайцево, Новолуганского.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрелы со стороны боевиков наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня стало известно, что вооруженные формирования РФ в четверг, 11 июля, обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинка.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб мирный житель. Инцидент произошел в результате обстрела населенного пункта Чермалык. Боевики применили артиллерию 122-го калибра и минометы калибра 82 мм.