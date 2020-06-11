Боевики на Донбассе сбросили гранату над позициями ООС, есть раненый

Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Павлополь. Они сбросили из беспилотника гранату, в результате чего пострадал военный Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ВСУ.

Боевики сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, над украинскими позициями, в результате взрыва один военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали.

Украинские военные дали огневой ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе осложнилась. Из-за обстрелов боевиков за минувшие сутки получили ранения трое военных ВСУ.

Вчера боевики на Донбассе в очередной раз применили запрещенное вооружение.

А тем временем состоялось еще одно заседание Трехсторонней контактной группы, где Украина назвала условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

После этого российский представитель обвинил Украину в якобы выходе из Минского процесса.