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Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Новости » Общество    29.05.2019 - 18:21
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе в среду, 29 мая, пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи села Водяное боевики осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи населенного пункта Пески боевики осуществили 4 обстрелы используя минометы калибра 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи города Марьинка боевики обстреляли позиции ООС используя станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а в районе Новотроицкого пророссийские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Также в районе села Гнутовое боевики вели обстрелы, используя противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения. Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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