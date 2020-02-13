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Боевики на Донбассе применили запрещенные Минском гранатометы и минометы

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За сутки на Донбассе зафиксировали три обстрела

За прошедшие сутки,12 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что противник вел огонь по украинским позициям из миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - рядом с Новотошковским, Ореховым и Пивденным.

"Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске 12 февраля практически согласовала один из участков разведения сил и средств. Речь идет об участке в районе населенного пункта Гнутово.

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