Боевики на Донбассе применили запрещенные гранатометы и пулеметы

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела неподалеку Невельского и Марьинки. Тут боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций вблизи Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на протяжении минувших суток, 25 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены 3 украинских военнослужащих. Один военных был ранен во время обстрела, а другие - подорвались на растяжке. Всего за сутки враг 13 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе.