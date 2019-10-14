Боевики на Донбассе применили запрещенные гранатометы и минометы

На Донбассе в течение текущих суток, 14 октября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщаемся, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого, Лебединского, Водяного, Опытного. Тут боевики применили автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, вооружения БМП-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного по направлению Золотого-5 с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, контролируемые Россией незаконные вооруженные формирования сорвали процесс разведения сил и средств на Донбассе, обстреляв украинские позиции вблизи Золотого.