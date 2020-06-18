ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 17:38
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики во время обстрелов применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были зафиксированы недалеко Марьинки и в районе Авдеевки.

Кроме того, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского и рядом с населенным пунктом Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня боевики совершили 14 обстрелов, погиб один украинский военный.

Кроме того, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь