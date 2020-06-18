Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики во время обстрелов применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были зафиксированы недалеко Марьинки и в районе Авдеевки.

Кроме того, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского и рядом с населенным пунктом Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня боевики совершили 14 обстрелов, погиб один украинский военный.

Кроме того, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца.

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Автор: РБК-Украина