Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из миномета, БМП, гранатометов

В воскресенье, 14 июня, боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции с миномета, БМП, гранатометов. От начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска наибольшую активность проявляли на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, трижды с миномета калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Луганского.

Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям возле Хутора Свободного, а защитников Орехового обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении около 7 часов утра враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины для прекращения этих обстрелов решительно и максимально жестко задействовали не запрещенные дежурные огневые средства. Потерь в рядах Объединенных сил не допущено, наши подразделения надежно держат ситуацию под контролем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупированный Донбасс полностью остался без украинской связи.