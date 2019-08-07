Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатомета

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Оккупанты применили также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

На протяжении последних часов боевики на Донбассе совершили 2 обстрела на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Из автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского. Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов украинских войск, оборудованных неподалеку от Южного.

"По имеющейся информации,от начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных. После этого Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его повлиять на боевиков.

Кроме того, украинский президент призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновление переговоров по ситуации на Донбассе. Он уже анонсировал переговоры с Макроном и Меркель.