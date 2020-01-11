Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из миномета и гранатометов

Боевики на Донбассе в субботу, 11 января, обстреляли силы ООС из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Отмечается, что на протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

"Из 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по нашим позициям рядом с Красногоровкой и из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи н.п. Пески, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация на участках разведения сил и средств

Указано, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, в ходе обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих.

Как писало РБК-Украина ранее, 9 января на Донбассе были ранены 4 украинских военнослужащих, еще один военный погиб.