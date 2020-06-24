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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 13:37
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Защитники использовали не запрещены дежурные огневые средства и прекратили вооруженные провокации оккупантов

От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды обстреливали позиции украинских военных. От начала суток боевых потерь среди защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, после полуночи боевики начали обстреливать позиции Объединенных сил возле Широкиного. Они использовали минометы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вскоре российские оккупационные войска начали вести огонь по оборонительным укреплениям защитников у Старогнатовки со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, боевики активизировались на Луганском направлении. Они вели огонь по позициям ООС в районе Хутора Вольный. Во время обстрелов оккупанты применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил задействовали против оккупантов не запрещены дежурные огневые средства и прекратили вооруженные провокации.

Напомним, обстановка на Донбассе в течение прошлых суток, 23 июня, не была спокойной, и все же количество обстрелов со стороны боевиков снизилась.

Добавим, на Донбассе продолжается разведение войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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