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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из противотанковых гранатометов

Новости » Происшествия     05.06.2020 - 13:39
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из противотанковых гранатометов
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала текущих суток боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции. Во время обстрелов оккупационные войска использовали станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики активизировали обстрелы по украинским позициям вблизи Новоалександровки с 4:40, которые продолжались в течение 20 мин из стрелкового оружия. Кроме того, российские оккупационные войска с 7:55 до 8:22 вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Павлополя, используя при этом станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как отмечается, украинские военнослужащие огнем в ответ прекратили вооруженные провокации оккупантов. От начала суток потерь среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за сутки нарушили режим "тишины" 14 раз, применив среди остального вооружения противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Кроме того, недавно пророссийские боевики на Донбассе заминировали участок в Луганской области под видом обустройства КПВВ "Золотое".

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикивоенныеООС
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