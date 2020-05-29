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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из пулемета и гранатометов

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 13:39
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из пулемета и гранатометов
Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В результате прицельных обстрелов боевиков, потерь среди украинских защитников нет

От начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ООС. Оба обстрелы были совершены на Донецком направлении из пулемета и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики вели огонь ночью возле населенного пункта Богдановка из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Другой обстрел боевики осуществили около 11:00 неподалеку Старогнатовки. Тогда они обстреляли позиции ООС из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как отмечается, украинские военные на обстрелы оккупантов ответили адекватно из оружия разрешенного Минскими договоренностями. В результате прицельных обстрелов боевиков, потерь среди украинских защитников нет.

Отметим, вчера было заседание Трехсторонней контактной группы между Украиной, Россией и ОБСЕ. Во время видеоконференции украинская делегация подчеркнула необходимость соблюдения режима тишины. Кроме того, они настояли на необходимости обеспечения со стороны российской стороны доступа СММ ОБСЕ для фиксации возможных нарушений режима "тишины".

Напомним, на Донбассе 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что украинские подразделения сбили российский беспилотник, который подняли в воздух боевики.

Кроме того, вчера во время заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность об обсуждении на следующем заседании сформированных списков на обмен пленными.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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