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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометови минометов

Новости » Общество   

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в течение текущих суток, 2 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщат пресс-служба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новогригорьевки, Талаковки, Авдеевки и Водяного. Тут боевики применили минометы калибра 120 мм, станковые автоматические гранатометы, РПГ, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций возле Новозвановки и Новолуганского. Тут боевики применили ручные противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и автоматические гранатометы.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В настоящее время продолжаются мероприятия по разведению сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, российско-оккупационные силы 13 раз открывали огонь по украинским военным на Донбассе. Во время обстрелов наемники применяли минометы калибра 120 мм. Вчера на Донбассе не пострадал ни один украинский военный.

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