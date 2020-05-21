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Боевики на Донбассе обстреляли грузовик ВСУ, погиб военный

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 13:13
Боевики на Донбассе обстреляли грузовик ВСУ, погиб военный
Фото: боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня (mil.gov.ua)

Боевые ранения и травмы получили еще 5 военных

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе в очередной раз обстреляли украинских защитников. В результате атаки погиб один военный, пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики вели огонь, в частности, из крупнокалиберных минометов.

"Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы", - говорится в сообщении.

Раненых военных доставили в лечебное учреждение, бойцам предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются", - добавили в ООС.

Напомним, в течение минувших суток боевики на Донбассе 18 раз обстреливали украинских военных. Ранения получили двое бойцов ООС.

Также сообщалось, что вблизи поселка Трехизбенка Луганской области вечером 20 мая погиб командир батальона "Луганск-1", полковник полиции Сергей Губанов. Он и еще трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения вследствие атаки НВФ.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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