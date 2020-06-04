Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ООС возле Орехового

От начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе дважды вели огонь по украинским позициям. Обстрелы были осуществлены из пулемета, гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, утром возле Орехового боевики вели огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по позициям ООС. Кроме того, они обстреляли украинские позиции неподалеку Новгородского из пулемета крупного калибра.

Как отмечается, украинские военнослужащие адекватно отвечали на оккупационные обстрелы из разрешенного вооружения. В результате прицельных обстрелов боевиков боевых потерь от начала суток среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрела.

Вместе с тем, боевики заминировали местность в виде работ на КПВВ.