Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов

Боевики на Донбассе по состоянию на 17:00 воскресенья, 6 июня, продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. Они два раза нарушили "режим тишины".

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку на отдельных участках линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту в СММ ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.

Подчеркивается, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Новотошковское российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. А сегодня украинский военнослужащий подорвался на взрывчатке.

Как писало РБК-Украина, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.

Так, с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей.