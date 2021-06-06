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Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов

Автор: Юлия Струк

Боевики на Донбассе по состоянию на 17:00 воскресенья, 6 июня, продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. Они два раза нарушили "режим тишины".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Новотошковское российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку на отдельных участках линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту в СММ ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. А сегодня украинский военнослужащий подорвался на взрывчатке.

Как писало РБК-Украина, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.

Так, с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей.

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