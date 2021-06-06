ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 06 июня 2021 18:33
Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов Фото: боевики в воскресенье обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Боевики на Донбассе по состоянию на 17:00 воскресенья, 6 июня, продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. Они два раза нарушили "режим тишины".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Новотошковское российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку на отдельных участках линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту в СММ ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. А сегодня украинский военнослужащий подорвался на взрывчатке.

Как писало РБК-Украина, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.

Так, с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС