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Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из гранатометов, минометов и огнеметов

Автор: Юлия Струк

По состоянию на 17:00 воскресенья боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинских военных из гранатометов, минометов и огнеметов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - указано в сообщении.

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Катериновки боевики совершили обстрел в сторону позиций бойцов ООС из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - информируют в пресс-центре.

Напомним, вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один военный. В целом оккупационные войска вчера 16 раз нарушали режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 540 нарушений прекращения огня на Донбассе. При этом большая их часть произошла в Луганской области. Такие данные указаны в отчете СММ ОБСЕ от 14 мая.

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