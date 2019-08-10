Боевики на Донбассе обстреливают силы ООС из гранатометов

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, обстреливая позиции украинских войск из гранатометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, по состоянию на 12:00 сегодня, 10 августа, боевики уже трижды обстреливали позиции украинских войск. В частности, на Луганском направлении в час ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Светлодарска. На Донецком направлении из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ООС вблизи Пищевика, а из станкового противотанкового гранатомета - опорные пункты украинских войск возле Гнутово.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 августа, боевики нарушили перемирие на Донбассе шесть раз.

Как писало РБК-Украина, посольство США призвало Российскую Федерацию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным года.