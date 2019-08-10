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Боевики на Донбассе обстреливают силы ООС из гранатометов


10 августа боевики трижды обстреливали силы ООС

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, обстреливая позиции украинских войск из гранатометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, по состоянию на 12:00 сегодня, 10 августа, боевики уже трижды обстреливали позиции украинских войск. В частности, на Луганском направлении в час ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Светлодарска. На Донецком направлении из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ООС вблизи Пищевика, а из станкового противотанкового гранатомета - опорные пункты украинских войск возле Гнутово.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 августа, боевики нарушили перемирие на Донбассе шесть раз.

Как писало РБК-Украина, посольство США призвало Российскую Федерацию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным года.

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