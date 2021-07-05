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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Также российские наемники обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4. Противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе населенного пункта Пески боевики обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 4 июля, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.

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ООСДонбасс