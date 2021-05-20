UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и пулеметов

Автор: РБК-Украина

В четверг, 20 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи поселка Новоселовка - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики обстреливали украинские позиции в районе населенного пункта Гнутово из автоматических станковых гранатометов.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военным.

Напомним, за минувшие сутки, 19 мая, боевики один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела ни один военный не пострадал.

Кроме того, в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООСДонбасс