Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулемета и гранатометов

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде поселков Пивденне и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не подвергались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.