Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов

Фото: ООС (РБК-Украина)

За прошедшие сутки на Донбассе боевики три раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Среди бойцов ВСУ потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов вблизи Водяного на Приазовье.

Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. У населенного пункта Шумы боевики применили станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Также с начала текущих суток, 17 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Водяного оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, вчера вечером в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.