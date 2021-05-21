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Боевики на Донбассе из минометов и гранатометов обстреляли позиции украинских военных

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 21 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. О потерях среди украинских военных не сообщается.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Так, противник вблизи Песков открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Возле Водяного боевики применили в сторону позиций украинских военных ручные и станковые противотанковые гранатометы.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в Минобороны.

Отметим, за прошедшие сутки боевики 10 раз нарушали режим "тишины". Обстрелы велись, в частности, из минометов, гранатометов и другого оружия. Потерь среди защитников ООС не было.

Ранее РБК-Украина писало, что ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику на Донбассе. Боевики стягивают танки в Донецкой области.

Также сообщалось, что боевики мешают ОБСЕ нормально работать и создают укрепления на Донбассе. Укрепление позиций боевиков зафиксировали в районе Песков.

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