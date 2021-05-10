Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы

Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Троицкого из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также стреляли из подствольных гранатометов по позициям ООС вблизи Авдеевки.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войсках Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отметили в штабе.

Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.