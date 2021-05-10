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Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы

Новина українською → Донбасс, Понедельник 10 мая 2021 17:30
Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы Фото: потерь среди украинских военных нет (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Троицкого из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также стреляли из подствольных гранатометов по позициям ООС вблизи Авдеевки.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войсках Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отметили в штабе.

Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Отметим, 9 мая на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины". Вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Потерь среди воинов ООС не было.

Пи этом РБК-Украина писало, что в госпитале Харькова умер военный, который получил ранение на Донбассе в конце апреля.

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Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы
Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы
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