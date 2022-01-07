Боевики на Донбассе дважды открывали огонь: били из гранатометов и пулеметов

За прошедшие сутки, 6 января, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
За прошедшие сутки боевики открывали огонь по позициям наших военных в Луганском и Старогнатовке.
В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.
Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Напомним, что 5 января боевики открывали огонь на Донбассе четыре раза. Под обстрелы из ПТРК, гранатометов и пулеметов и стрелкового оружия попали наши бойцы в районе Катериновки, Шумов, Майорска и Авдеевки.