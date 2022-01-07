UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе дважды открывали огонь: били из гранатометов и пулеметов

Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 6 января, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики открывали огонь по позициям наших военных в Луганском и Старогнатовке.

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.

Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, что 5 января боевики открывали огонь на Донбассе четыре раза. Под обстрелы из ПТРК, гранатометов и пулеметов и стрелкового оружия попали наши бойцы в районе Катериновки, Шумов, Майорска и Авдеевки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс