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Боевики на Донбассе дважды открывали огонь: били из гранатометов и пулеметов

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Украина, Пятница 07 января 2022 07:44
Боевики на Донбассе дважды открывали огонь: били из гранатометов и пулеметов Фото: боевики дважды обстреляли позиции ООС 6 января (facebook.com/mod.mil.ru)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 6 января, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики открывали огонь по позициям наших военных в Луганском и Старогнатовке.

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.

Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, что 5 января боевики открывали огонь на Донбассе четыре раза. Под обстрелы из ПТРК, гранатометов и пулеметов и стрелкового оружия попали наши бойцы в районе Катериновки, Шумов, Майорска и Авдеевки.

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