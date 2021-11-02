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Боевики на Донбассе четыре раз обстреляли позиции ООС и убили военного

Автор: Валерия Полищук

Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, боевики открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки.

У Причепиловки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили пророссийских наемников прекратить огневую активность.

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ООСДонбасс