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Боевики на Донбассе 13 раз нарушили "тишину": применяли ПТРК, минометы и гранатометы

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушали режим прекращения огня. В результат обстрелов боевиков ранения получили два украинских военных.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а возле населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Север" недалеко от Водяного, что в Донецкой области, боевики применили в направлении позиций украинских военных противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганской и Золотое-4 оккупанты обстреливали позиции ООС из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Шумов и Новотошковки боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Роман Машовец сообщил, что оккупанты с начала года более 570 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Отметим, в прошлую пятницу в результате обстрелов со стороны боевиков погибли четыре украинских военных.

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Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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